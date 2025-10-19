Γάζα: Έσπασε η εκεχειρία – Η Χαμάς επιτέθηκε σε ισραηλινούς στρατιώτες, με αεροπορικές επιθέσεις απάντησε το Ισραήλ

Σε σοβαρό κίνδυνο βρίσκεται η εκεχειρία στη Γάζα καθώς ένοπλοι της Χαμάς φαίνεται ότι επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, στη νότια Γάζα, με τους Ισραηλινούς να απαντούν με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, το πρωί της Κυριακής (19.10.25).

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δεν έχουν εκδώσει ακόμα καμία ανακοίνωση για το περιστατικό στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Την Παρασκευή, Παλαιστίνιοι ένοπλοι βγήκαν από τούνελ στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών. Σύμφωνα με τις IDF, δεν υπήρξαν τραυματίες από την επίθεση.

