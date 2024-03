Δείτε LIVE στο Best Hybrid 1 η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για την 1η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Συνεδριάζει σήμερα στις 6:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28. Τη σημερινή 1η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της τηλεόρασης Best, στο Best Hybrid 1.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.