«Loaded Water»: Η νέα τάση του TikTok για το νερό -Τι λένε οι ειδικοί

Η τελευταία τάση στο TikTok για την ενυδάτωση είναι το «loaded water», δηλαδή νερό εμπλουτισμένο με επιπλέον συστατικά που υπόσχονται να μειώσουν την επιθυμία για ζάχαρη και να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους.

Οι influencers προσθέτουν στο ποτήρι ή το μπουκάλι τους αραιωμένο νερό καρύδας, σκόνες ηλεκτρολυτών, πρεβιοτικά αναψυκτικά σε αραιωμένη μορφή ή φρέσκα φρούτα, ώστε το νερό να αποκτά γεύση, θρεπτικά στοιχεία και ενεργειακή τόνωση. Τα σχετικά βίντεο έχουν κατακλύσει το TikTok, με ορισμένα να φτάνουν έως και 200.000 προβολές.

Τα οφέλη της έγχυσης στο νερό

Σύμφωνα με τον Dr. Kavin Mistry, πιστοποιημένο νευροακτινολόγο και ειδικό στη μακροζωία, η έγχυση νερού με φρούτα, βότανα ή ηλεκτρολύτες δεν το κάνει απλώς πιο γευστικό και ευχάριστο, αλλά μπορεί να έχει και ουσιαστικά διατροφικά οφέλη.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ