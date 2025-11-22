Εργάνη: 120.000 περισσότερες απολύσεις τον Οκτώβριο – Καλπάζουν οι χαμηλόμισθες θέσεις

Την απώλεια 120.019 θέσεων εργασίας μέσα σε έναν μήνα, κατέγραψε το Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη». Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο οι προσλήψεις ανήλθαν σε 301.206 ενώ οι απολύσεις σε 421.225, σε έναν μήνα που χαρακτηρίζεται από το τέλος της τουριστικής σεζόν.

Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο οδηγεί σε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -120.019 θέσεων εργασίας.

Από τις 421.225 συνολικά αποχωρήσεις, οι 105.226 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 315.999 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων του Οκτωβρίου 2025 και του Οκτωβρίου 2024, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 11.472 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον φετινό μήνα και αρνητικό ισοζύγιο (-120.019) θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-131.491) τον Οκτώβριο του 2024.

Ωστόσο, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του δεκάμηνου του 2025 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 188.086 νέες θέσεις εργασίας.