Ανακάλυψαν υπόγειο τούνελ που συνδέει δύο ευρωπαϊκές χώρες

Πολωνοί συνοριοφύλακες ανακάλυψαν ένα υπόγειο τούνελ που συνδέει την πλευρά των συνόρων της Λευκορωσίας με την Πολωνία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης της Βαρσοβίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, παρείχε πληροφορίες σχετικά με την σήραγγα σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Αξιωματικοί της Συνοριακής Φρουράς Ποντλάσκιε ανακάλυψαν μια σήραγγα κάτω από το φράγμα στα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα. Η σήραγγα ξεκινούσε και κατέληγε περίπου 20 μέτρα από τα σύνορα στο πλάι. Χάρη στα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο φράγμα, τα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα προστατεύονται αποτελεσματικά!» έγραψε ο επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης.

Αυτή είναι η δεύτερη σήραγγα που σκάβεται κάτω από τα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα και ανακαλύφθηκε φέτος. Η πρώτη εντοπίστηκε στην περιοχή του Σταθμού Συνοριακής Φύλαξης στη Ναρέβκα.

Πώς ανακάλυψαν το υπόγειο τούνελ

Και οι δύο σήραγγες εντοπίστηκαν χρησιμοποιώντας «προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα» που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στην περιοχή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τον Ιούλιο, εκσυγχρονίστηκε ένα σημαντικό τμήμα των πολωνο-λευκορωσικών συνόρων, με την εγκατάσταση των πιο προηγμένων και σύγχρονων θερμικών καμερών.

