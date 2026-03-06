Μάχη επιβίωσης για τον Αστέρα Τρίπολης – Κάλεσμα Τζιούμη στον κόσμο (video)

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Αστέρας Τρίπολης, τρεις αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία στο πρωτάθλημα της super league.

Ο σύλλογος της Αρκαδίας, δίνει μάχη για την επιβίωσή του στην κατηγορία. Αυτή την Κυριακή αντιμετωπίζει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ίσως, στον πιο κρίσιμο αγώνα της χρονιάς, τον Πανσερραϊκό, και θέλει τον κόσμο στο πλευρό του…

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης, απευθύνει κάλεσμα προς όλους να στηρίξουν την ομάδα της Τρίπολης στον κρίσιμο αγώνα της Κυριακής.

«Ο Αστέρας μας ΤΩΡΑ μας χρειάζεται! Ο Αστέρας της πόλης μας, Αστέρας Τρίπολης, βρίσκεται εδώ και 20 χρόνια δυναμικά στον ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας. Αυτήν την Κυριακή, 8 Μαρτίου, δίνει έναν καθοριστικό αγώνα που θα κρίνει την παραμονή του στην Α’ Εθνική. Τώρα είναι η στιγμή ΟΛΟΙ να σταθούμε δίπλα του! Γεμίζουμε το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Stadium με φωνή, πάθος και δύναμη. Η ομάδα μας μάς χρειάζεται όσο ποτέ! Όλοι στο γήπεδο την Κυριακή στις 16:00! Όλοι δίπλα στον Αστέρα!», ανέφερε.