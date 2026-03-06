Ο Βασιλιάς… προελαύνει: Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να σαρώνει τα ρεκόρ στο NBA! (video)

Η φράση έχει κάπως έτσι: «Τίποτα δεν είναι σίγουρο στη ζωή, εκτός από τον θάνατο και τους φόρους». Σε αθλητικό επίπεδο, μπορεί να προστεθεί και μια ακόμη… αράδα: Τίποτα δεν είναι πιο σίγουρο από το ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς θα συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, όσο πατάει τα παρκέ του NBA για να παίξει μπάσκετ!

Κατά την πρώτη του συμμετοχή στη φετινή σεζόν, στις 19 Νοέμβρη, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που ξεκινά την 23η χρονιά της καριέρας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Λίγους μήνες αργότερα, στις 13 του Φλεβάρη, σε ηλικία 41 ετών και 44 ημερών, ξεπερνούσε τον Καρλ Μαλόουν και γινόταν ο γηραιότερος παίκτης στο ΝΒΑ που πετυχαίνει τριπλ-νταμπλ. Τώρα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, έσπασε και ένα ακόμη αμύθητο ρεκόρ, ένα από αυτά που μέχρι πριν 10-15 χρόνια οι Αμερικάνοι έβαζαν στην κατηγορία αυτών που «δεν θα σπάσουν ποτέ»…

The King adds another accolade to the throne 👑 LeBron James has passed Kareem Abdul-Jabbar for the most made field goals in NBA history 🔥 pic.twitter.com/TJHy5fygfp — SportsCenter (@SportsCenter) March 6, 2026

