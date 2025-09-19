Μαζικές προσλήψεις σε ΟΤΑ – 309 νέες θέσεις εργασίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη συνολικά 309 ατόμων σε Δήμους και νομικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ). Οι αποφάσεις υπογράφηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 από την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη.

Οι προσλήψεις αφορούν κυρίως υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση) καθώς και υπηρεσίες με αντίτιμο, για την κάλυψη αναγκών των ΟΤΑ σε όλη τη χώρα.

1. Προσλήψεις σε ΟΤΑ – Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου & Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου

(ΦΕΚ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 17/9/2025 – Α.Π. 49516)

Νομός ΟΤΑ / Φορέας Θέσεις ΙΔΟΧ Θέσεις ΣΜΕ

Αττικής Δήμος Ηλιουπόλεως – 20 όπως αναφέρει το airetos.gr

Αττικής Δήμος Νέας Ιωνίας – 11

Αττικής Δήμος Παλλήνης – 31

Θεσσαλονίκης Δήμος Χαλκηδόνος – 15

Αργολίδος Δήμος Ναυπλιέων – 1

Σύνολο 16 (ΙΔΟΧ) και 62 (ΣΜΕ)

2. Προσλήψεις σε ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δήμοι – Ανταποδοτικού χαρακτήρα)

(ΦΕΚ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 17/9/2025 – Α.Π. 49493)

Νομός ΟΤΑ / Φορέας Θέσεις ΙΔΟΧ

Αττικής Δήμος Γαλατσίου 23

Αττικής Δήμος Πειραιώς 120

όπως αναφέρει το airetos.gr Βοιωτίας Δήμος Λεβαδέων 22

Ηρακλείου Δήμος Μινώα Πεδιάδας 12

Θεσσαλονίκης Δήμος Νεάπολης-Συκεών 3

Αιτωλοακαρν. Δήμος Ξηρομέρου 6

Σύνολο 186

3. Προσλήψεις σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ (ΔΕΥΑ – Ανταποδοτικού χαρακτήρα)

(ΦΕΚ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 17/9/2025 – Α.Π. 49464)

Νομός ΟΤΑ / ΝΠΙΔ Φορέας Θέσεις ΙΔΟΧ

Λάρισας ΔΕΥΑ Δήμου Λαρισαίων 65

Πέλλας ΔΕΥΑ Σκύδρας 4 όπως αναφέρει το airetos.gr

Κέρκυρας Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δήμοι Κεντρικής & Νότιας Κέρκυρας, Διαποντίων Νήσων) 38

Σύνολο 107

Συνολικά εγκεκριμένες θέσεις:

ΙΔΟΧ (ορισμένου χρόνου): 309

ΣΜΕ (μίσθωσης έργου): 62

Οι διαδικασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021 και του ν. 2527/1997, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

ΠΗΓΗ airetos.gr