Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας διοργανώνει μια ξεχωριστή ποιητική συνάντηση (video)

Στο στούντιο της εκπομπής «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη φιλοξενήθηκαν  ο κ. Ιωάννης Σόλαρης, Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης και Σύμβουλος Φιλολόγων Μεσσηνίας, και ο συγγραφέας κ. Άγγελος Λάππας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, οι καλεσμένοι μας μίλησαν για την ξεχωριστή ποιητική συνάντηση που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας και το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις». Η συζήτηση ανέδειξε τη διαχρονική αξία του στίχου, ενώ δόθηκαν λεπτομέρειες για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου στο Αναγνωστήριο Λαϊκής Βιβλιοθήκης (Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας). Στη συνέντευξη αναλύθηκαν οι προκλήσεις της ποίησης στη σύγχρονη εποχή και ο ρόλος της στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πρόκειται για μια πνευματική σύμπραξη που αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού της Μεσσηνίας.

