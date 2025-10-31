Με δουλειά, σοβαρότητα και πάθος χτίζεται η νέα Θύελλα Πατρών – Ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα και ο στόχος για τη φετινή σεζόν, τι δηλώνει το προπονητικό τιμ

Λίγο πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Παναχαϊκή, το τεχνικό τιμ της Θύελλας Πατρών, Βύρωνας Καραβίας και Θεόδωρος Νικολακόπουλος, μιλά για την επόμενη μέρα της ομάδας, τις πρώτες παρεμβάσεις μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και τη φιλοσοφία που θέλει να εμφυσήσει στους ποδοσφαιριστές. Μετρώντας ήδη μερικά σημαντικά ματς στον πάγκο, οι προπονητές της Θύελλας αναλύουν τη μέχρι τώρα εικόνα της ομάδας, σχολιάζουν τη φυσιογνωμία του πρωταθλήματος και εξηγούν γιατί πιστεύουν βαθιά στις δυνατότητες του ρόστερ.



Αναγνωρίζοντας ότι ο όμιλος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, με ομάδες πολλών ταχυτήτων, τονίζουν πως η Θύελλα έχει όλα τα εφόδια για να σταθεί με αξιώσεις, εφόσον συνεχίσει να δουλεύει με σοβαρότητα, συνοχή και πίστη στο πλάνο.

Σε μια συνέντευξη με ειλικρίνεια και ρεαλισμό, το τεχνικό τιμ ξεδιπλώνει το όραμά του για μια ομάδα που θα παλεύει μέχρι το τελευταίο λεπτό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και θα στηρίζει τη δυναμική της στην πίστη στις δικές της δυνάμεις και στον Αχαιό ποδοσφαιριστή.

Αναλάβατε λίγο πριν το ματς με τον Παναιγιάλειο. Τι ζητήσατε να αλλάξει από την πρώτη στιγμή;

«Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε μιλούσαμε με τα παιδιά και προσπαθήσαμε μα τους ανεβάσουμε την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε πραγματικά και δεν είναι κλισέ ότι η ομάδα διαθέτει ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ και σε πολύ καλές ηλικίες».

Ποια φιλοσοφία, επιθυμείτε να εμφυσήσετε στην ομάδα; Ποιο θέλετε να είναι το προφίλ της Θύελλας από τούδε και στο εξής;

«Θέλουμε η ομάδα να μάχεται σε όλα τα παιχνίδια από το 1ο έως και το τελευταίο λεπτό. Όπως σας είπαμε το ρόστερ είναι ποιοτικό, βάζοντας και εμείς την δική μας φιλοσοφία θέλουμε να βγαίνουμε από το ματς γεμάτοι για την προσπάθεια ασχέτως αποτελέσματος.»

Τι κρατάτε και τι θέλετε να αλλάξετε από το ματς με την Κόρινθο. Ικανοποιεί η ισοπαλία δεδομένης της εικόνας των δυο ομάδων; Ή ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τρίποντο;

«Στο πρώτο μισάωρο του αγώνα η Κόρινθος ήταν καλύτερη από εμάς, από εκεί και πέρα πιστεύω καταφέραμε να ισορροπήσουμε το ματς και δημιουργήσαμε και ευκαιρίες για την ολική ανατροπή. Συζητήσαμε με τα παιδιά ότι πρέπει να είμαστε ποιο προσεκτικοί στην αμυντική μας λειτουργία γιατί είναι δύσκολο να βρίσκεσαι στο πρώτο μισάωρο και μάλιστα με δυο τέρματα πίσω στο σκορ. Βέβαια παίζει και ο αντίπαλος και η ομάδα της Κορίνθου διαθέτει και εμπειρία και ποιότητα.»

Ο Νοέμβριος ξεκινά με ντέρμπι κόντρα στην Παναχαϊκή. Χωρούν προβλέψεις; Που θα κριθεί;

«Είναι ένα ντέρμπι δεκαετιών μεταξύ της Παναχαϊκής και της Θύελλας. Σε τέτοια παιχνίδια υπερισχύει το πάθος και η αποφασιστικότητα , αλλά και η τύχη . πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας και θα κάνουμε ταμείο την Κυριακή το βράδυ μετά το ματς».

Πως βλέπετε το φορματ του πρωταθλήματος. Ο όμιλος θα έχετε δυο ταχύτητες μέχρι τέλους;

«Θεωρώ πως ο όμιλος είναι 3 ταχυτήτων . είναι οι 4 ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση . Οι 4 που θα κοιτάζουν δύο από αυτές να αποφύγουν την εξάδα του playout , και 4 ομάδες που θα είναι από ότι φαίνεται στα playout , και μέσων αυτών θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία , και κατά την γνώμη μας είναι καλό το format γιατί υπάρχει κίνητρο όλη την χρονιά στις ομάδες.»

Αυτοί που ξεχωρίσουν τώρα θα συνεχίσουν ή θα δούμε και ανατροπές;

«Θεωρούμε πως οι ομάδες που ξεχωρίζουν φαίνονται και δύσκολα θα δούμε ανατροπές. Ο πύργος και ο Παναιγιάλειος , η Ζάκυνθος και ο Μιλτιάδης είναι 4 ομάδες που ξεχωρίζουν».

Είδατε εν δράσει το ρόστερ της Θύελλας, σε ματς διαφορετικών απαιτήσεων. Κρίνεται πως τον μεταγραφικό Γενάρη η ομάδα θα χρειαστεί ενίσχυση για να πετύχει τους στόχους της;

«Κοιτάξτε το ρόστερ της θύελλας δεν το είδαμε τώρα καταρχήν είμαστε στον οργανισμό τα τελευταία 9 χρόνια και έχουμε διατελέσει προπονητές σε όλα τα τμήματα. Προ πέρσι και πέρσι είμασταν πάλι στη πρώτη ομάδα. Άρα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ρόστερ και τα παιδιά ένα προς ένα. Πολλές από τις μεταγραφές αν όχι όλες ήταν δικές μας εισηγήσεις. Πιστεύουμε στο ρόστερ της ομάδας. Πιστεύουμε στην δουλειά και ταυτιζόμαστε απόλυτα με την φιλοσοφία της διοίκησης που είναι η δουλεία , η σοβαρότητα και η εξέλιξη του Αχαιού ποδοσφαιριστή. Βέβαιά όλους τους καλούς δεν τους έχουμε εμείς , άρα λοιπόν αν προκύψει κάτι που να ταιριάζει με τα θέλω του συλλόγου και τα δικά μας δεν θα πούμε όχι .

Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία».

Σ. Τριάντου