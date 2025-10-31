Επιτυχές το τριήμερο μπασκετικό τουρνουά του ΑΟ Καλαμάτα 1980

Η Καλαμάτα 1980 διοργάνωσε τριήμερο(25/10 έως 27/10/2025) τουρνουά με τη συμμετοχή των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα και της ομάδας ΑΠΣ Πρωτέας 2024

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ που διοργάνωσε η Καλαμάτα 1980, φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις της Τέντας τις ομάδες Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και ΑΠΣ Πρωτέας 2024.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα, με τους νεαρούς αθλητές να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις, αναδεικνύοντας το ταλέντο και το ήθος τους μέσα στο παρκέ.

Η Καλαμάτα 1980 ευχαριστεί θερμά τις συμμετέχουσες ομάδες για τη συνεργασία, τους προπονητές και τους συνοδούς για την άψογη παρουσία τους, καθώς και όλους τους γονείς και φίλους του αθλήματος που βρέθηκαν στις κερκίδες και στήριξαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση.

Στόχος τέτοιων διοργανώσεων είναι η προώθηση του αθλητικού πνεύματος, της ευγενούς άμιλλας και της συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και την αγάπη για το μπάσκετ.

Η Καλαμάτα 1980 θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα δράσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη του αθλητισμού και προσφέρουν δημιουργικές ευκαιρίες στους νέους αθλητές.