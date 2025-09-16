Με δύο «κόφτες» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 12.720 οικισμούς

Με δύο κόφτες τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο ανακούφισης που οδηγεί στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 12.720 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα.
Ο πρώτος κόφτης προβλέπει ότι εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, με μόνη εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Ο δεύτερος κόφτης αφορά την αξία του ακινήτου: αν η φορολογητέα αξία υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται καμία έκπτωση, ακόμη κι αν το σπίτι του βρίσκεται σε χωριό με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων.
Η πρόβλεψη αυτών των δύο φίλτρων αποτρέπει να μετατραπεί το μέτρο σε φορολογικό «δώρο» για πολυτελή ακίνητα. Η συζήτηση φούντωσε αμέσως μετά την ανακοίνωση, καθώς κάποιοι πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να γλιτώσουν τον φόρο σε τουριστικούς προορισμούς που εμφανίζουν μικρό πληθυσμό, όπως ο Πλατύς Γιαλός στη Μύκονο με 317 κατοίκους ή η Οία στη Σαντορίνη με 477.