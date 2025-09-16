Τελευταία Νέα
Με δύο «κόφτες» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 12.720 οικισμούς

Με δύο κόφτες τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο ανακούφισης που οδηγεί στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 12.720 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα.

Ο πρώτος κόφτης προβλέπει ότι εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, με μόνη εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Ο δεύτερος κόφτης αφορά την αξία του ακινήτου: αν η φορολογητέα αξία υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται καμία έκπτωση, ακόμη κι αν το σπίτι του βρίσκεται σε χωριό με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων.

Η πρόβλεψη αυτών των δύο φίλτρων αποτρέπει να μετατραπεί το μέτρο σε φορολογικό «δώρο» για πολυτελή ακίνητα. Η συζήτηση φούντωσε αμέσως μετά την ανακοίνωση, καθώς κάποιοι πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να γλιτώσουν τον φόρο σε τουριστικούς προορισμούς που εμφανίζουν μικρό πληθυσμό, όπως ο Πλατύς Γιαλός στη Μύκονο με 317 κατοίκους ή η Οία στη Σαντορίνη με 477.

Στην πράξη, ωστόσο, οι τιμές των ακινήτων εκεί ξεκινούν από 4.000 έως και 7.000 ευρώ το τετραγωνικό, με αποτέλεσμα ακόμη και ένα μικρό σπίτι να αποτιμάται σε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.
