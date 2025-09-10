Με μεγάλη επιτυχία η δράση προσωπικής ανάπτυξης για παιδιά από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρώθηκε η ψυχοκοινωνική δράση, που υλοποίησαν την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, η σταθερή δομή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σπάρτης σε συνεργασία με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης.

Η δράση, που είχε ως αφετηρία το παραμύθι «Ο Αλυσοδεμένος Ελέφαντας», στόχευε να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα «δεσμά» και τους φόβους τους — εκείνα τα συναισθηματικά εμπόδια που μερικές φορές μας κρατούν πίσω, μας αποτρέπουν από το να ακολουθούμε τα όνειρά μας και περιορίζουν την ελευθερία μας. Παράλληλα, τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να ανακαλύψουν τρόπους ενδυνάμωσης, όπως η πίστη στον εαυτό τους και η διαχείριση των συναισθημάτων τους.

Η γνωριμία έγινε μέσα από διαδραστικό παιχνίδι, δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Ακολούθησε η ανάγνωση του παραμυθιού και ερωτήσεις κατανόησης που προκάλεσαν σκέψη και διάλογο.

Στο δημιουργικό μέρος, τα παιδιά ζωγράφισαν τον ελέφαντα και έγραψαν στα «δεσμά» του λέξεις που αντιπροσωπεύουν φόβους, ανασφάλειες και αρνητικές σκέψεις. Σε ομάδες συζήτησαν γιατί ο ελέφαντας μένει αλυσοδεμένος στο τσίρκο, ποια εμπόδια θα συναντούσε αν απελευθερωνόταν και ποιες λέξεις θάρρους θα μπορούσαν να τον ενθαρρύνουν.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία βραχιολιών που έφεραν λέξεις-«κλειδιά» όπως Love, Light, Strong και Free, σύμβολα θάρρους και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι η δύναμη και η ελευθερία βρίσκονται μέσα μας.

Η ενεργή συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των παιδιών ανέδειξαν τη σημασία τέτοιων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης, αυτοπεποίθησης και υγιών κοινωνικών δεξιοτήτων.