Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η ενημερωτική διημερίδα Οδικής Ασφάλειας με θέμα: « Κυκλοφοριακή Αγωγή & Οδική Συμπεριφορά » (pic’s & video)

Το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, ο Δήμος Σικυωνίων και ο οργανισμός “My Grand Road”, με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου “Ερμής” και τη συμμετοχή πλήθους τοπικών φορέων, συνδιοργάνωσαν την 14 και 15.10.2025 ενημερωτική διημερίδα Οδικής Ασφάλειας με θέμα «Κυκλοφοριακή Αγωγή & Οδική Συμπεριφορά».

Η διημερίδα φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κιάτου και στην πλατεία Ελευθερίας Κιάτου και υποδέχθηκε περισσότερους από 500 μαθητές από σχολεία της περιοχής, οι οποίοι ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας μέσα από θεωρητικές και βιωματικές δράσεις.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν θεματικές ενότητες από:

τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, Αστυνόμο Β΄ Ανδρέα Γεώργαρη,

τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου Κορινθίας και Αντιπεριφερειάρχη, κ. Μέλλο Χρυσοβαλάντη,

τον οδηγό αγώνων και ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Κιάτου, κ. Ιωάννη Μπίστα και

τον εκπρόσωπο του οργανισμού «My Grand Road», κ. Σωτήρη Γιαννόπουλο.

Στο δεύτερο μέρος , οι μαθητές επισκέφθηκαν -6- εκπαιδευτικά – θεματικά περίπτερα, που είχαν στελεχωθεί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων.

Τα περίπτερα περιλάμβαναν:

τρακαρισμένα οχήματα,

οχήματα και εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας (ραντάρ ταχύτητας και αλκοολόμετρο)

γυαλιά προσομοίωσης μέθης,

αγωνιστικό όχημα τύπου ράλι.

Από τον οργανισμό «My Grand Road» δημιουργήθηκε προσωρινό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, προσφέροντας στους μαθητές βιωματική εκπαίδευση μέσα από παιχνίδι και δράση, επιτυγχάνοντας την αρτιότερη ενημέρωση για θέματα οδικής ασφάλειας, ενώ όλοι οι μαθητές έλαβαν Βεβαίωση Συμμετοχής από τους διοργανωτές της διημερίδας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος, ο οποίος συμμετείχε καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, Α/Δ Ιωάννης Αθανασόπουλος, η Διοικήτρια του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας, Α/Υ Μαρία Βώσσου, οι Αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής και κ. Σωτήριος Μουρίκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. Παναγιώτης Λουζιώτης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στόχος της εκδήλωσης, ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός τόσο των μαθητών όσο και των επισκεπτών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων, βελτιώνοντας την οδική μας συμπεριφορά.