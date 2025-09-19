Με συμμετοχή από όλη την Πελοπόννησο το τουρνουά γυναικείου ποδοσφαίρου του ΑΟΠΚ Πατίστα

«Girls just wanna score goals» αυτή είναι η φιλοσοφία του τουρνουά ποδοσφαίρου που φιλοξενείται αύριο στην Καλαμάτα με την συμμετοχή πέντε γυναικείων ομάδων.

Οι ομάδες των ΠΑΣ Πύργος, ΠΑΣ Σπάρτης, Δόξα Πηγαδακείων και Φείδων Άργους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ο ΑΟΠΚ Πατίστα και συμμετέχουν στο τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργανώνει στην Καλαμάτα.

Το τουρνουά που στοχεύει στην καλή προετοιμασία των ομάδων εν όψει των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων μέσα από δυνατές αναμετρήσεις, θα πραγματοποιηθεί στο ενωσιακό γήπεδο του Κορδία αύριο (20/9) και έχει τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του sportvisiongreece και της ΠΕΣ Μεσσηνίας.