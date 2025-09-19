Αγώνας του Πανελληνίου Crosscar και Ατομική Χρονομέτρηση με 29 συμμετοχές στην Καλαμάτα

Ραντεβού με το θέαμα έχουν το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού καθώς η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Καλαμάτας θα διοργανώσει αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Crosscar στην χωμάτινη πίστα της Τριόδου μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων.

Πρόκειται για τον αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος που είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 29-30 Μαρτίου στην Τρίοδο, παράλληλα με τον 5ο αγώνα ατομικής χρονομέτρησης, όμως τότε οι

κακές καιρικές συνθήκες δεν είχαν επιτρέψει την διεξαγωγή της διοργάνωσης και είχαν οδηγήσει σε αναβολή.

Ετσι, μετά από συνεννόηση της ΑΛΑΚ με την ΟΜΑΕ, ο αγώνας προγραμματίστηκε να γίνει στις 20-21 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί με 29 συμμετοχές. Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου η έναρξη θα γίνει στις 12 μ. και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ.

Η διοργάνωση, εκτός από τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Crosscar, θα περιλαμβάνει και αγώνα χωμάτινης ατομικής χρονομέτρησης, ενώ θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αυτοκινητοδρομίου Τριόδου Α.Ε..

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Αναλυτικά οι 29 συμμετοχές:

Κατηγορία Crosscar έως 600cc

1. Ιωάννης Χεκιμιάν

(ΑΣΜΑ, LAHOZ Speedcar)

2. Μιχαήλ Τακιδέλης

(ΑΣΜΑ, Yacar Cross Calvino Sport)

3. Παναγιώτης Καϊτατζής

(Ελλάδα, Yacar Cross Calvino Sport)

4. Παναγιώτης Λάτσης

(ΑΟ Πάτρας, Speedcar XTREM)

5. Μιχαήλ Δημούσης

(ΑΣΜΑ, Semog Bravo)

6. Αλέξανδρος Τζέλλος

(ΑΛΑ Λαμίας, Speedcar XTREM)

7. Αλέξης Τριανταφυλλίδης

(ΑΣΜΑ, Semog Bravo Sport)

8. Παναγιώτης Ηλιόπουλος

(ΑΛΑ Καλαμάτας, Speedcar XTREM)

9. Κώστας Σωτηρόπουλος

(ΑΛΑ Κορινθίας, Speedcar XTREM)

10. Χρήστος Παπαδογεωργός

(ΑΣΜΑ, Speedcar XTREM)

11. Κώστας Τζέμος

(ΑΟΛΑΠ, LAHOZ Speedcar)

12. Παναγιώτης Χριστοφιλόπουλος

(ΑΛΑ Καλαμάτας, Speedcarindustrias Lahoz)

13. Ζήσης Τζέλλος

(ΑΛΑ Λαμίας, LAHOZ Speedcar)

14. Γιώργος Δημούσης

(ΑΣΜΑ, Semog Bravo)

15. Μιχαήλ Στάθης

(ΑΟΘ, Custom Krosskart)

16. Βαγγέλης Γεωργουλάς

(Ελλάδα, Speedcarindustrias Lahoz)

Κατηγορία Crosscar Junior

1. Βασίλης Ηλιόπουλος

(ΑΛΑ Καλαμάτας, LAHOZ Speedcar)

2. Φώτης Κάκος

(Αρτεμις, Semog Bravo Sport)

3. Ευθύμης Χριστοδούλου

(ΑΣΙΣΑ, Custom Krosskart)

4. Πηνελόπη Ηλιοπούλου

(ΑΛΑΚ, LAHOZ Speedcar)

N-A-E-R 1401-1600cc

1. Δημήτρης Βαρθαλίτης

(ΑΛΑ Καλαμάτας, Toyota Corolla AE111)

2. Νίκος Λαμπρινός

(ΑΛΑ Καλαμάτας, Toyota Corolla AE86)

3. Κώστας Μαχαίρας

(ΑΛΑΚ, Citroen Saxo VTS

4. Νεκτάριος Σταθόπουλος

(ΑΛΑ Καλαμάτας, VW Polo GTI)

N-A-E-R 1601-2000cc

1. Πάτροκλος Κάνσος

(ΑΣΙΣΑ, BMW 320 E21)

2. Παναγιώτης Αγγελής

(ΑΛΑ Καλαμάτας, Ford Escort MK2)

3. Αναστάσιος Τσαγκαράκης

ΑΛΜΑ 4Χ4 Ναυπλίου, BMW E30)

N-A-E-R 2000+cc

1. Γιάννης Πολυχρονόπουλος

(ΑΛΑ Καλαμάτας, Lancia Delta 16V)

2. Αρχοντας

(ΑΛΑ Καλαμάτας, Μitsubishi Lancer)