Στην Καλαμάτα θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους Καλλιθέα – ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας στις 24 Σεπτεμβρίου

Το γήπεδο της Καλαμάτας επελέγη για να φιλοξενήσει την αναμέτρηση ανάμεσα σε Athens Kallithea F.C. και Ο.Φ.Η. 1925, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, ενώ η μεταφορά του σε ουδέτερη έδρα κρίθηκε αναγκαία λόγω κωλύματος που προέκυψε με το “Γρ. Λαμπράκης”.

Η επιλογή αυτή αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της προσπάθειας που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο αθλητικών υποδομών στην πόλη και, ειδικότερα, στο Δημοτικό Στάδιο. Σημαντικότερη παρέμβαση υπήρξε η επένδυση στον νέο χλοοτάπητα, ενώ η τακτική και συστηματική συντήρηση από την ΠΑΕ, και με τη διαρκή υποστήριξη που προσφέρει ο Δήμος Καλαμάτας, έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε το στάδιο να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες υψηλού επιπέδου, τόσο των εθνικών κατηγοριών όσο και του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα της διοργανώτριας Ε.Π.Ο. έγινε αποδεκτό από τον Δήμο Καλαμάτας. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μια τέτοια σκέψη υπήρξε και για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Αιγάλεω 1931, ωστόσο κρίθηκε μη συμφέρουσα, κυρίως λόγω του κόστους μετακίνησης από τον σύλλογο της Σύρου, και εν τέλει θα πραγματοποιηθεί στην Ηλιούπολη.

Η φιλοξενία της αναμέτρησης, πέρα από την αθλητική της αξία, σηματοδοτεί νέες προοπτικές για την Καλαμάτα, μια πόλη που βαδίζει με σιγουριά στον αναπτυξιακό και πολύπλευρο ορίζοντά της.

Σ. Τρ.