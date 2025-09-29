Με τον “αέρα” του πρωτοπόρου συνεχίζει η Καλαμάτα στη Super League – Ο τηλεοπτικός Οκτώβριος

Η αναμέτρηση με την Ηλιούπολη έριξε ιδανική αυλαία στο πρόγραμμα της Καλαμάτας για τον πρώτο μήνα του αγωνιστικού έτους, με την ομάδα του Αλέκου Βοσνιιάδη να αριθμεί τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς. Ο Οκτώβριος επιφυλάσσει υψηλότερο βαθμό δυσκολίας για την Καλαμάτα καθώς έχει μπροστά της ντέρμπι με τις ομάδες που θεωρητικά θα συγκρουστεί για την άνοδο.

Ο τηλεοπτικός Οκτώβριος

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο επόμενος μήνας θα είναι τηλεοπτικός για τη Μαύρη Θύελλα. Αρχής γενομένης από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου τα ματς που θα προβληθούν από την τηλεόραση ACTION24, που φέτος έχει έρθει σε συμφωνία με την διοργανώτρια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα Super της League II, με τον Ολυμπιακό Β στην έδρα των “ερυθρολεύκων” και με το Αιγάλεω, στην Καλαμάτα στις 11 Οκτωβρίου για την 4η και 5η αγωνιστική.

Ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Καλλιθέα (19/10) και Πανιώνιο (26/10) ενώ ο Νοέμβριος ξεκινά με το εντός έδρας ματς με τον Παναργειακό (1/11). Παιχνίδια στα οποία η Καλαμάτα θα επιδιώξει βεβαίως να αποσπάσει νικηφόρα αποτελέσματα συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό στο φετινό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής η μελανόλευκη ομάδα έχει συγκεντρώσει εννέα βαθμούς σε τρία ματς και από αγώνα σε αγώνα δείχνει βελτίωση, σοβαρότητα και φυσικά στοχοπροσήλωση. Μετά την περσινή ανεπιτυχή προσπάθεια άλλωστε, τη φετινή χρονιά ο πήχης έχει μπει ψηλότερα με την ομάδα να έχει κάνει πολυεπίπεδες αλλαγές.