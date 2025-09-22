Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025 της ΔΥΠΑ – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Ανοιχτή είναι ακόμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2025, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει μεθαύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 και δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση της ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ
Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ. Πέρυσι, συνολικά 82.800 δικαιούχοι έλαβαν το βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.
