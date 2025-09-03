Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια

Μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγηση και κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας προβλέπει η νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει σημαντικές αλλαγές και σε αυτόν τον τομέα.

Μέχρι σήμερα, η τμηματική χορήγηση άδειας (γνωστή ως «σπαστή άδεια») επιτρεπόταν μόνο κατ’ εξαίρεση σε δύο περιόδους, εκ των οποίων η μία όφειλε να καλύπτει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερη εβδομάδα και 10 ημέρες για το πενθήμερο, ύστερα από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη.

Στην πράξη, πάντως, η πλειονότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να χορηγεί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες άδειας τον Αύγουστο, όταν αναστέλλουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους. Αντίθετα, συγκεκριμένοι κλάδοι παραγωγής, όπως εταιρείες εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών, προτιμούν να δίνουν το μεγαλύτερο μέρος της άδειας στους υπαλλήλους τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προκειμένου να αποφύγουν την περίοδο αιχμής.

