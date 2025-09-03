Κατάρα: Η ιστορική διαδρομή που φόβιζε κάθε οδηγό -Πώς είναι σήμερα

Μια εκ των πιο εμβληματικών διαδρομών της ελληνικής επικράτειας, που για χρόνια ενθουσίαζε τους οπαδούς της περιπέτειας και προκαλούσε τρόμο στους οδηγούς που την διέρχονταν για πρώτη φορά.

Η διαδρομή Καλαμπάκα – Μέτσοβο, μέσω του αυχένα της Κατάρας (με υψόμετρο στα

περίπου 1.700 μ.), αποτέλεσε για χρόνια τη βασική οδική σύνδεση Θεσσαλίας και Ηπείρου. Στην ιστορία και στην συνείδηση μας έχει παραμείνει ένας από τους πλέον δύσκολους και επικίνδυνους δρόμους της χώρας, ο οποίος απλώνεται στο τραχύ ορεινό ανάγλυφο της Πίνδου, και είναι γνωστός για τις απότομες στροφές και τις δύσκολες συνθήκες που αναπτύσσονται σε αυτόν, ιδιαίτερα κατά το χειμώνα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και το ψηλό χιόνι.

