Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η περιφέρεια της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης είναι το αρχιπέλαγος Άλαντ στη Φινλανδία (86,4 %).

Αυτή η μικρή σουηδόφωνη κοινότητα στη Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται στην κορυφή της τελευταίας έκθεσης της Eurostat για την απασχόληση, ακολουθούμενη από μια σειρά πρωτευουσών της Κεντρικής Ευρώπης: Βαρσοβία (86,2%), Μπρατισλάβα (85,4%) και Βουδαπέστη (85,3%).

Τα νέα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται την ώρα που οι αρχές της ΕΕ ανακοινώνουν ένα «ιστορικό» ρεκόρ απασχόλησης 75,8% σε ολόκληρη την Ένωση για άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών, χάρη στην αύξηση 2,7% από το 2021.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ΕΕ ενδέχεται να είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου απασχόλησης 78% που έχει τεθεί για το 2030 από το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το euronews, η στρατηγική καθορίζει 20 βασικές αρχές για τη διασφάλιση «δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας και συστημάτων κοινωνικής προστασίας».

Αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατάρτιση του 60 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ κάθε χρόνο και τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 15 εκατομμύρια.

Ποιες περιφέρειες έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο τους;

Από τις 243 περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 113 (ή 46,5 %) έχουν ήδη επιτύχει ή ξεπεράσει το όριο του 78 %.

Εκτός από τις χώρες με πληθυσμό μικρότερο των δύο εκατομμυρίων, οι περισσότερες από αυτές τις περιφέρειες με υψηλές επιδόσεις βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία, τη Δανία και την Τσεχική Δημοκρατία, όλες οι περιφέρειες έχουν ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 78 %.

