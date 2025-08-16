Μελάνια Τραμπ: Έστειλε επιστολή στον Πούτιν για παιδιά που έχουν απαχθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, με προσωπική της επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρθηκε στα δεινά που βιώνουν παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
Ο πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε ο ίδιος την επιστολή αυτή στον Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των δύο ηγετών στην Αλάσκα, δήλωσαν δήλωσαν χθες δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.
Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο της επιστολής, εκτός από το ότι σε αυτή γινόταν αναφορά στις απαγωγές παιδιών ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.
Η αναγκαστική μεταφορά Ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για την Ουκρανία.
Το Κίεβο χαρακτηρίζει έγκλημα πολέμου τις απαγωγές δεκάδων χιλιάδων Ουκρανόπουλων που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ