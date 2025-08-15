Τι προσδοκούν οι ευρωπαϊκές αγορές από τη σημερινή συνάντηση ΗΠΑ και Ρωσίας

Να προεξοφλούν περιορισμένα αποτελέσματα από την σημερινή (15.8.2025) συνάντηση κορυφής μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, δείχνουν οι επενδυτές στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ιδιαίτερα οι κινήσεις στις αμυντικές μετοχές δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές αγορές δεν «βλέπουν» μια άμεση και πειστική λύση από τη σημερινή συνάντηση στην Αλάσκα, η οποία θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Όπως αναφέρουν διεθνείς αναλυτές, το βασικό σενάριο που τιμολογείται είναι μια προσωρινή παύση ή περιορισμένη πρόοδος χωρίς σημαντικές αλλαγές που θα έριχναν γρήγορα το ασφάλιστρο κινδύνου σε ενέργεια και εφοδιαστικές ροές, οδηγώντας τον αμυντικό κλάδο σε θετικό πρόσημο αντί σε υποχώρηση όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση ορατής εξόδου από την κρίση.

Το «γύρισμα» φάνηκε καθαρά μετά το μίνι ξεπούλημα 7–11 Αυγούστου. Στη Γερμανία, η Rheinmetall κινήθηκε ανοδικά τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, με κέρδη από 1 έως 3%, με τις τοποθετήσεις στις μετοχές του αμυντικού κολοσσού να ενισχύονται όσο πιο κοντά χρονικά πλησιάζει η συνάντηση της Αλάσκας.

