Τραμπ – Πούτιν: Ουδέν νεώτερον από την Αλάσκα – Όλα τώρα εξαρτώνται από τον Ζελένσκι λένε οι ΗΠΑ

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν χαρακτηρίστηκε ως ιστορική σχεδόν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Το γεγονός ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη του ρώσου προέδρου στις ΗΠΑ μετά το 2007 ή πολύ περισσότερο το ότι μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία οι δύο ιστορικοί αντίπαλοι συναντιούνταν με σκοπό να «τα βρουν» ήταν αρκετά για δοθεί στη συνάντηση η αίγλη της ιστορικότητας.

Από την άποψη όμως της ουσίας, δηλαδή της προοπτικής επίλυσης της πιο πολύνεκρης διαμάχης σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά το Β’ ΠΠ, η συνάντηση δεν έφερε αποτελέσματα. Τουλάχιστον όσο μας επιτρέπεται να αντιληφθούμε από τις επίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ που δήλωνε πριν από τη συνάντηση ότι θα απαιτήσει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία από τον Ρώσο πρόεδρο, έφυγε από την Αλάσκα χωρίς να πάρει κάποιου είδους δέσμευση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος επανέλαβε τις γνωστές απαιτήσεις της Ρωσίας για να συμφωνήσει σε εκεχειρία.

«Η Ρωσία θέλει ειλικρινά να τερματίσει την ουκρανική σύγκρουση, αλλά όλες οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης πρέπει να επιλυθούν», είπε χαρακτηριστικά ο ρώσος πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρκέστηκε στο να δώσει αόριστες και ασαφείς περιγραφές για το τι συζήτησε με τον ρώσο ομόλογό του λέγοντας ότι οι δυο τους συμφώνησαν σε πολλά, αλλά μένουν ακόμα λίγα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Πιο συγκρατημένος από άλλες φορές, που είχε κηρύξει το τέλος του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα διάλεξε τη γραμμή του τύπου «συζητάμε και βλέπουμε».