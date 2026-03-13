Μέλι: Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στα ανθεκτικά μικρόβια

Πολύ πριν από την εποχή των αντιβιοτικών, οι θεραπευτές της αρχαιότητας στρέφονταν σε ένα φυσικό υλικό για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων και την επούλωση τραυμάτων: το μέλι. Σήμερα, χιλιάδες χρόνια μετά, η επιστήμη φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η επιλογή τους μόνο τυχαία δεν ήταν.

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι το μέλι διαθέτει ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες, ικανές να εξουδετερώνουν ή να αναστέλλουν ένα ευρύ φάσμα βακτηρίων, ακόμη και στελεχών που έχουν αναπτύξει αντοχή στα αντιβιοτικά. Σε μια εποχή όπου η μικροβιακή αντοχή εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία, η ανακάλυψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η μικροβιακή αντοχή, δηλαδή η ικανότητα των βακτηρίων να επιβιώνουν παρά τη χορήγηση φαρμάκων που έχουν σχεδιαστεί για να τα καταστρέφουν, καθιστά ολοένα και περισσότερες λοιμώξεις δυσκολότερες και ακριβότερες στη θεραπεία. Η ανάγκη για νέες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις είναι πλέον επιτακτική.

