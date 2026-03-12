Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού | Ομιλία της Ν. Παζαΐτη στην εκδήλωση του ΕΕΑ και του Συλλόγου Επιστημόνων «Ευριπίδη»

Με μια εξαιρετική – ουσιαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη- ομιλία, η κυρία Νατάσα Παζαΐτη, MD, PhD, FEBS, Γενική Χειρουργός – Ειδική Χειρουργός Μαστού και Διευθύντρια Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας & Αποκατάστασης Μαστού, ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης των παθήσεων του μαστού, στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης που συνδιοργάνωσαν, στις 9/3/2026, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Σύλλογος Επιστημόνων Χαλανδρίου «Ευριπίδης».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Χαλανδρίου «Ευριπίδης», Ηλίας Ντάβαρης.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χατζηθεοδοσίου, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στη φροντίδα υγείας, επισημαίνοντας ότι η επένδυση στη γυναικεία υγεία είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και βιωσιμότητας της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Υπογράμμισε ότι ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά μόνο τη γυναίκα, αλλά επηρεάζει την οικογένεια, τον χώρο εργασίας και τον κοινωνικό ιστό, γι’ αυτό και η ενημέρωση και ο τακτικός προληπτικός έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας.

Η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης κυρία Παζαΐτη «φώτισε» όλες τις διαστάσεις του κρίσιμου αυτού ζητήματος, συγκεντρώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.

Ανέδειξε, αρχικά, τη βαθιά συμβολική σημασία του μαστού ως σύμβολο θηλυκότητας, γονιμότητας και ζωής. Επεσήμανε, στη συνέχεια, ότι ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στις γυναίκες, με περίπου μία στις οκτώ να αναμένεται να νοσήσει κάποια στιγμή στη ζωή της, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των περιστατικών σε νεότερες ηλικίες.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι, χάρη στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, η θνησιμότητα από τη νόσο έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω της έγκαιρης διάγνωσης και των σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων. Χαρακτήρισε τη μαστογραφία «βασίλισσα της πρόληψης», υπογραμμίζοντας τη σημασία του τακτικού ελέγχου και του συνδυασμού μαστογραφίας, υπερηχογραφήματος και κλινικής εξέτασης για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών βλαβών.

Η κεντρική ομιλήτρια παρουσίασε τις σύγχρονες ογκοπλαστικές τεχνικές και τις μεθόδους αποκατάστασης, που επιτρέπουν πλέον τη διατήρηση της φυσιολογικής εικόνας του στήθους, προστατεύοντας την ταυτότητα και την ψυχολογία της γυναίκας. Τόνισε την ανάγκη για ολιστική υποστήριξη, σημειώνοντας ότι, πέρα από την ιατρική φροντίδα, καθοριστικό ρόλο παίζουν η σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό, η στήριξη της οικογένειας και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση παρέστησαν η βουλευτής της ΝΔ Ζωή Ράπτη και η Βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη.