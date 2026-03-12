Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη – 6 παράγοντες που τον κάνουν καλύτερο

Μετά από μια εξαντλητική ημέρα, το μόνο που θέλουμε είναι να πέσουμε στο κρεβάτι μας. Και θα το κάναμε ακόμα πιο εύκολα, εάν δεν καταλήγαμε να κλέβουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας αργά το βράδυ – χαζεύοντας στο κινητό, βλέποντας άλλη μία σειρά ή απλώς καθυστερώντας να κοιμηθούμε. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «εκδικητική αναβολή του ύπνου» (revenge bedtime procrastination): η ανάγκη να «πάρουμε πίσω» προσωπικό χρόνο από μια απαιτητική καθημερινότητα. Όμως αυτή η μικρή εκδίκηση απέναντι στη μέρα, συχνά μας στερεί κάτι πολύ πιο σημαντικό: τον ποιοτικό ύπνο.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ΙΚΕΑ με την KANTAR, οι Έλληνες φαίνονται να αναβάλλουν συχνά τον ύπνο τους, προκειμένου να κερδίσουν τον χαμένο χρόνο της ημέρας. Σχεδόν οι μισοί πηγαίνουν για ύπνο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ αρκετοί ξυπνούν νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα να κοιμούνται λιγότερο από τις επτά ώρες που προτείνουν οι ειδικοί για τους ενήλικες. Αντίστοιχα, μόνο οι μισοί αφιερώνουν χρόνο μέσα στην ημέρα τους για ξεκούραση. Ο ύπνος όμως δεν είναι απλώς χρόνος ξεκούρασης. Κατά τη διάρκειά του, ο οργανισμός ενεργοποιεί σημαντικές διαδικασίες ανανέωσης και αποκατάστασης που επηρεάζουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική μας υγεία, την ενέργεια, τη διάθεση αλλά και την καθημερινή μας απόδοση.

