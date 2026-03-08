Τελευταία Νέα
Μέριλιν Μονρόε: Γιατί έχει ξεσπάσει δικαστική διαμάχη για τις τελευταίες φωτογραφίες της

Οι τελευταίες φωτογραφίες της Μέριλιν Μονρόε, από τη θρυλική φωτογράφιση The Last Sitting, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σοβαρής δικαστικής διαμάχης.

Η οικογένεια του φωτογράφου Μπερτ Στερν κατηγορεί τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions ότι ανάρτησε στο διαδίκτυο εκατοντάδες εικόνες από τα φερόμενα ως κλεμμένα αρνητικά, αποκομίζοντας σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η φωτογράφιση που έγινε θρύλος
Η τριήμερη φωτογράφιση του Στερν με τη Μονρόε, έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατό της στις 4 Αυγούστου 1962, θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία της ποπ κουλτούρας. Η σταρ ποζάρει αισθησιακά, ξαπλωμένη σε λευκά σεντόνια, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί — εικόνες που έκτοτε απέκτησαν μυθική διάσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

