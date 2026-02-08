Τελευταία Νέα
Μέσα Μάνη: Η γενετική «νησίδα» της Ευρώπης που αντιστέκεται στον χρόνο (video)

Μοναδική γενετική «νησίδα» της Ευρώπης αναδεικνύεται η Μέσα Μάνη. Διεθνής μελέτη με τη συμμετοχή Ελλήνων ερευνητών, που δημοσιεύεται στο Communications Biology, αποκαλύπτει ότι οι κάτοικοι της περιοχής διατηρούν γενετικές γραμμές που φτάνουν στην Εποχή του Χαλκού, την Εποχή του Σιδήρου και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Η απομόνωση ανάμεσα σε άγρια βουνά και θάλασσα, σε συνδυασμό με το σκληροτράχηλο πνεύμα των Μανιατών, διασφάλισε την πολιτισμική και γενετική τους συνέπεια για πάνω από δέκα αιώνες.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Δρ. Ανάργυρος Μαργιόλης σημειώνοντας χαρακτηριστικά «Είναι μια ιδιαίτερη μελέτη που διήρκησε περίπου τρία χρόνια. Δείχνει ότι οι «Μέσα Μανιάτες» όσον αφορά την πατρογονική τους καταγωγή παρουσιάζουν μηδενικές ενδείξεις αφομοίωσης μεταγενέστερων πληθυσμών όπως των Σλάβων, των Βλάχων, των Αρβανιτών των οποίων η άφιξη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, μετέβαλε δραστικά το γενετικό και γλωσσικό τοπίο της Ελλάδας και γενικότερα των Βαλκανίων στους τελευταίους αιώνες. Υποδεικνύουν ότι πολλές γενεαλογικές γραμμές των σημερινών μέσα Μανιατών σε ένα ιδιαίτερο τόπο απομακρυσμένο και ιστορικά από τους πιο φτωχούς τα έλεγε κανείς λόγω των περισσότερων από δέκα αιώνων γεωγραφικής απομόνωσής τους ανιχνεύονται στον ελλαδικό χώρο από την εποχή του Χαλκού, την εποχή του Σιδήρου αλλά και την ρωμαϊκή περίοδο… . Αποτελούν μια μοναδική θα έλεγα γενετική νησίδα σίγουρα εντός της στεριανής Ελλάδας και ουσιαστικά δείχνει ότι κατάγονται από τις ίδιες κοινότητες που κατοίκησαν δηλαδή σε αυτό το τόπο πριν από 1.400 περίπου χρόνια».

https://youtu.be/9P_2RhFCw8M

