Τέλος το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης -Ποιοι οδηγοί πρέπει να το αλλάξουν υποχρεωτικά μέσα στο 2026

Παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί το πρότυπο της έκδοσης νέου τύπου αδειών οδήγησης, με τη μορφή πλαστικής κάρτας, ένας μεγάλος αριθμός οδηγών εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το παραδοσιακό χάρτινο τρίπτυχο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παλαιός τύπος άδειας θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 19 Ιανουαρίου 2033, όμως από εκεί και έπειτα όλα τα χάρτινα διπλώματα ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατάστασης ή ημερομηνίας έκδοσης, θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί ώστε η άδεια ικανότητας να θεωρείται έγκυρη.

Πολλοί είναι οι οδηγοί που ξεχνούν ότι η άδεια οδήγησης έχει ημερομηνία λήξης και ως εκ τούτου χρήζει ανανέωσης. Όπως και την περασμένη χρονιά, έτσι και μέσα στο 2026, όσοι συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι του παλιού, χάρτινου διπλώματος οδήγησης, πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέου τύπου, σε μορφή κάρτας.

