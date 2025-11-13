Μετά τις ταυτότητες αλλάζουν και τα διπλώματα οδήγησης -Στα 10 χρόνια η ανανέωση για όλους τους οδηγούς

Η ευρωπαϊκή επιτροπή συνεχίζει την εκστρατεία της κατά των οδηγών, εισάγοντας αυτή τη φορά έναν καινούργιο κανονισμό που θα αναγκάσει τους οδηγούς να ανανεώνουν συχνότερα τα διπλώματά τους και με υψηλότερο κόστος.

Οι Βρυξέλλες το αποκαλούν εκσυγχρονισμό, αλλά σε πολλούς ακούγεται ως ακόμα ένας τρόπος που καταλήγει σε χρηματικό κόστος και χρόνο για τους οδηγούς όλης της ηπείρου. Η ευρωπαϊκή επιτροπή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λοιπόν, προώθησε μια οδηγία που θα μας αναγκάσει να ανανεώνουμε τα διπλώματα οδήγησης κάθε δέκα χρόνια ή κάθε πέντε χρόνια αν είμαστε άνω των 70 ετών, με το πρόσχημα της οδικής ασφάλειας.

Δεν πρόκειται όμως απλώς για μια αλλαγή στην ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης. Είναι η αρχή για κάτι πολύ μεγαλύτερο: της ευρωπαϊκής ψηφιακής άδειας οδήγησης. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα αποθηκεύει τα δεδομένα μας, τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και, παρεμπιπτόντως, το ιστορικό οδήγησής μας. Επισήμως, θα χρησιμεύσει για την «εναρμόνιση» των κανονισμών μεταξύ των χωρών. Ανεπίσημα όμως, αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο, το κράτος, ακόμη και ο αλγόριθμος θα γνωρίζουν περισσότερα για εσάς από την ίδια σας την οικογένεια.

