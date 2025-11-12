«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΚΕ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗΣ, ΑΜΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ: «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ»
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΟΡΙ
ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
27ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΜΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ