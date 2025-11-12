Τελευταία Νέα
«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΚΕ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗΣ, ΑΜΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ: «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ»

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΟΡΙ

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

27ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΜΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ

