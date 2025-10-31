Μέτρο 23: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα – μετά τις ενστάσεις

Δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα «Διαύγεια» η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 23, που αφορά την «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, οι οποίοι επλήγησαν από φυσικές καταστροφές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024». Η δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και αποσκοπεί στην οικονομική ανακούφιση των παραγωγών που αντιμετώπισαν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες και τις εκμεταλλεύσεις τους.

Βέβαια, οι παραγωγοί, μέσω ανακοινώσεων του ΥΠΑΑΤ, περίμεναν από τον Ιούνιο να πάρουν τα χρήματα του Μέτρου. Αντιθέτως, καθυστέρησε πολύ η διαδικασία με αποτέλεσμα ο προσωρινός πίνακας των δικαιούχων να βγει τον Σεπτέμβριο, να ακολουθήσει η υποβολή ενστάσεων και τώρα να βγει ο οριστικός πίνακας των δικαιούχων, με απόφαση που υπογράφει η κα Αργυρώ Ζέρβα, γ.γ. του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκε η ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 23, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στον οριστικό πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων, ο οποίος τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος. Η διαδικασία ένταξης αποτελεί το τελευταίο βήμα για την εκταμίευση των ενισχύσεων προς τους δικαιούχους γεωργούς, που εκτιμάται ότι θα γίνει μέσα στον Νοέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ypaithros.gr πατώντας εδώ