Μηνιάτικο 305 ευρώ δηλώνουν οι μισοί επαγγελματίες

Εικόνα φτώχειας, τουλάχιστον στα χαρτιά, συνεχίζουν να παρουσιάζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες της χώρας. Σχεδόν ένας στους δύο (το 49,7%) δηλώνει τόσο χαμηλά εισοδήματα, ώστε να φορολογείται με βάση τα τεκμήρια.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, σύμφωνα με τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων, το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των μισών επαγγελματιών φτάνει μόλις τα 3.665 ευρώ, δηλαδή 305 ευρώ τον μήνα! Αποτέλεσμα; Η «τσιμπίδα» των τεκμηρίων ενεργοποιήθηκε για 387.532 φορολογουμένους σε σύνολο 714.465, ανεβάζοντας τεχνητά το εισόδημά τους στα 13.107 ευρώ και οδηγώντας τους σε μέσο φόρο 1.815 ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η διατήρηση του σημερινού συστήματος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών δεν είναι τυχαία. Η εικόνα αυτή φέρνει στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της φοροδιαφυγής, καθώς οι αριθμοί είναι τόσο χαμηλοί που δύσκολα πείθουν. Η πολιτεία θεωρεί πλέον ότι η διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, με βάση τα τεκμήρια και τις ελάχιστες αποδοχές, είναι απολύτως δικαιολογημένη, αφού ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να εμφανίζει πλασματικά εισοδήματα, αποκρύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των πραγματικών του κερδών. Παράλληλα, από την ανάλυση των στατιστικών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκύπτει μια ενδιαφέρουσα τάση.

Στις περισσότερες κατηγορίες επαγγελμάτων παρατηρείται μείωση των δηλωμένων ζημιών. Με άλλα λόγια, οι επαγγελματίες προτιμούν πλέον να εμφανίζουν έστω και μικρά κέρδη, γνωρίζοντας ότι τα συνεχόμενα μηδενικά αποτελέσματα ενεργοποιούν αυτομάτως «καμπανάκια» ελέγχου. Ωστόσο, υπάρχουν επαγγέλματα που παραμένουν… πιστά στην «παράδοση» των ζημιών, όπως μπαρ, εστιατόρια, κομμωτήρια, κτηνιατρεία και συνεργεία αυτοκινήτων, που εξακολουθούν να δηλώνουν αρνητικά αποτελέσματα, παρά τη ζωντανή δραστηριότητα που συχνά διαπιστώνει κανείς στην αγορά. Δύσκολα, βέβαια, μπορεί να πειστεί κάποιος ότι σχεδόν οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες της χώρας ζουν με 305 ευρώ τον μήνα. Αν ίσχυε αυτό, πολλοί θα είχαν ήδη στραφεί στη μισθωτή εργασία, όπου ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 880 ευρώ.

