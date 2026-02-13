Τελευταία Νέα
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αναβάθμιση και αδειοδότηση της μικρής πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής – πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας, ένα έργο ουσιαστικής σημασίας για την τοπική αθλητική κοινότητα και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Για πρώτη φορά, η μικρή πισίνα διαθέτει αυτόματο σύστημα χλωρίωσης, το οποίο τοποθετήθηκε το προηγούμενο διάστημα, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο υγιεινής και σταθερό έλεγχο της ποιότητας του νερού. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η σύνδεσή της με τα νέα, σύγχρονα συστήματα θέρμανσης που έχουν εγκατασταθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Έτσι, για πρώτη φορά, η μικρή πισίνα θα μπορεί να θερμαίνεται αποτελεσματικά, επιτρέποντας τη χρήση της καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτελούσε πάγιο αίτημα των αθλητικών συλλόγων, καθώς μέχρι σήμερα η χρήση της περιοριζόταν σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μήνα κατά τη θερινή περίοδο και αφορούσε αποκλειστικά μικρές ηλικίες αθλητών. Πλέον, παραδίδεται προς χρήση μια σύγχρονη, ασφαλή και πλήρως λειτουργική πισίνα, αντάξια των αναγκών των μικρών αθλητών και των οικογενειών τους.

Οι παρεμβάσεις στους χώρους του κολυμβητηρίου, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο της μικρής πισίνας, θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

