Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας (video)

Σε εκατομμύρια αποτιμώνται οι καταστροφές σε υποδομές και καλλιέργειες που έχουν σημειωθεί σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου.

Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στις υποδομές, ακόμη και στην οδική διασύνδεση από δρόμους που υποχώρησαν σαν… χάρτινοι πύργοι, κυρίως στις ορεινές ζώνες, που έχουν πέσει και οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής. Μέσα σε αυτό το σκηνικό τις… πληγές τους μετρούν και οι καλλιεργητές τόσο στον κάμπο της Μεσσήνης, όσο και στην περιοχή της Ελαίας από τις υπερχειλίσεις που «έπνιξαν» την παραγωγή τους.