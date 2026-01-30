Μήπως πάει για τις… καλένδες το γήπεδο;

Μπορεί να έγινε το πρώτο και σημαντικό βήμα και να έπεσαν οι εγκρίσεις και οι υπογραφές στην προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Βελτίωση – Αναβάθμιση Υποδομών του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας”, όμως, από μέχρι να φτάσουμε στο σημείο το γήπεδο στο να πληροί τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις επιπέδου Super League, θέλει… βήματα ακόμη. Τα 2 εκατ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ένα μεγάλο ποσό για να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, όμως, φαίνεται πως δεν αρκούν. Σύμφωνα με πληροφορίες μας σε μια πρώτη αυτοψία των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου διαπιστώθηκε πως δεδομένα θα απαιτηθούν επιπρόσθετες παρεμβάσεις από αυτές που έχουν υπολογιστεί. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στατικότητα, τη μόνωση, νέα καθίσματα και πολλά ακόμη που θεωρούνται κομβικής σημασίας για να αποκτήσει μια ολική αναβάθμιση, απαιτούν ακόμη -ναι ακόμη- 1,5 εκατ. ευρώ. Και είναι να αναρωτιέσαι… Πρώτον, μήπως καταντήσει και το γήπεδο όπως το κολυμβητήριο που ξεκίνησε με… 300.000 ευρώ ξεπέρασε το 1,5 εκατ. ευρώ και ακόμη δεν είναι σε απόλυτο βαθμό λειτουργικότητας; Δεύτερον, πως είναι δυνατόν αν μην έχουν προϋπολογιστεί οι εργασίες αυτές και τα ποσά που διπλασιάζουν ουσιαστικά την αρχική πρόβλεψη; Τρίτον, πως και από που θα καλυφθεί το ποσό αυτό, μια και συμπληρωματική σύμβαση είναι αδύνατον να υπάρξει; Τέταρτον, εάν είναι να ξοδεύτουν 3,5 και παραπάνω εκατομμύρια, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούν την δημιουργία νέου γηπέδου;