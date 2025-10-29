Μοσχαρίσιο κρέας: Οι υψηλές τιμές ήρθαν για να μείνουν

Mπορεί τον τελευταίο μήνα να σταμάτησε το ράλι των τιμών του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα, αλλά δεν προβλέπεται… μείωση των τιμών του από εδώ και πέρα, ροκανίζοντας κάθε αύξηση μισθών που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο newsit.gr αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος θα παραμείνει στα υφιστάμενα μεγάλα ύψη.