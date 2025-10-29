Μοσχαρίσιο κρέας: Οι υψηλές τιμές ήρθαν για να μείνουν

Mπορεί τον τελευταίο μήνα να σταμάτησε το ράλι των τιμών του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα, αλλά δεν προβλέπεται… μείωση των τιμών του από εδώ και πέρα, ροκανίζοντας κάθε αύξηση μισθών που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια.
Με άλλα λόγια, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο newsit.gr αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος θα παραμείνει στα υφιστάμενα μεγάλα ύψη.
Και αυτό δεν είναι εθνικό φαινόμενο, αλλά διεθνές -και σχετίζεται τελευταία με τους αυξημένους δασμούς Τραμπ στις εισαγωγές μοσχαρίσιου κρέατος από Βραζιλία τους τελευταίους μήνες, αλλά και γενικότερα με μειωμένη παραγωγή λόγω διεθνούς υψηλού κόστους (ενέργειας, ζωοτροφών μετά την έκρηξη του πολέμου στην Ουκρανία), αλλά και νέων περιβαλλοντικών κανόνων (στην ΕΕ) και είναι για αυτό που ουδείς στην αγορά βλέπει κάποια περιθώρια μείωσης των τιμών.
