Τέλη κυκλοφορίας: Τέλος χρόνου για τις απλήρωτες υποχρεώσεις – Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό πρόστιμο

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, καλούνται να προσκομίσουν έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έλαβαν ειδοποιητήριο από την Εφορία για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων βρέθηκαν στη «μαύρη λίστα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις, εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με πρόστιμα διπλάσια της αξίας των τελών, όπως προβλέπει η νομοθεσία, σύμφωνα με το ertnews.

