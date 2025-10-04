Η συγκινητική φωτό του Γρ. Δημητριάδη με τη Μαρίκα Μητσοτάκη για τα 51 έτη από την ίδρυση της ΝΔ

Στην ανάρτησή του, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε:

«51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης μέσα στην οποία μεγάλωσα και είχα την τιμή να υπηρετήσω.

Χρόνια πολλά στην παράταξή μας.

Στην παράταξη που βάζει την Ελλάδα ψηλά.

Στην παράταξη που νοιάζεται για όλους τους Έλληνες.»

Παράλληλα, ο κ. Δημητριάδης δημοσίευσε και άρθρο στο επετειακό αφιέρωμα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο», στο οποίο αναφέρθηκε στη διαχρονική πορεία και τη συμβολή της Νέας Δημοκρατίας στη σύγχρονη Ελλάδα.

Το άρθρο του Γρηγόρη Δημητριάδη:

«Η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, φέτος συμπληρώνει 51 χρόνια πορείας και προσφοράς στον τόπο. Από την ίδρυσή της το 1974 αποτέλεσε πυλώνα σταθερότητας, εθνικής ενότητας, ενώ παράλληλα καθόρισε και την ευρωπαϊκή πορεία της πατρίδας μας.

Στην πολύχρονη διαδρομή της, η Νέα Δημοκρατία καθοδηγήθηκε από ηγέτες οι οποίοι άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της χώρας. Από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή με την καθοριστική συμβολή του στην αποκατάσταση της δημοκρατίας αλλά και την είσοδο της Ελλάδας στην –τότε– ΕΟΚ, μέχρι τον Γεώργιο Ράλλη. Από τον Ευάγγελο Αβέρωφ μέχρι τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος εργάστηκε με διορατικότητα για τον εκσυγχρονισμό, τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη σύγκλιση με την Ευρώπη. Από τον Μιλτιάδη Έβερτ και τον Κώστα Καραμανλή, μέχρι τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κράτησε την Ελλάδα όρθια στην πιο δύσκολη οικονομική κρίση. Και, φυσικά, τον σημερινό της ηγέτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κατέστησε την Ελλάδα δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστο εταίρο.

Η Νέα Δημοκρατία πορεύεται με σταθερές αξίες: την ελευθερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανάπτυξη με ευκαιρίες για όλους. Σε δύσκολες συγκυρίες, στάθηκε εγγυητής της ομαλότητας και της σταθερότητας.

Σήμερα, 51 χρόνια μετά, η παράταξή μας συνεχίζει να κοιτάει μπροστά. Με σεβασμό στην ιστορία της και πίστη στο μέλλον, χτίζει τις βάσεις για μια Ελλάδα δυνατή, σταθερή και ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον.

Γιατί η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο οι ηγέτες και οι πολιτικές της. Είναι η κοινή μας πορεία, οι αξίες που μας ενώνουν και η ελπίδα για το αύριο. Χρόνια πολλά στην παράταξή μας. Στην παράταξη που βάζει την Ελλάδα ψηλά. Στην παράταξη που νοιάζεται για όλους τους Έλληνες».

πηγή: www.fimotro.gr