Ο Γρηγόρης Δημητριάδης με καλή παρέα στα Καμίνια

Μια χαλαρή βραδιά με αγαπημένους φίλους είχε την ευκαιρία να απολαύσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης χθες, στην ταβέρνα «Ο Ζάχος», στα Καμίνια.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκε με τον Γιάννη Βουτσινά, πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, και τον Μενέλαο Δασκαλάκη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

«Μια ωραία έξοδος με καλούς φίλους για κλείσιμο της μέρας. Με τον Γιάννη Βουτσινά, πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και τον Μενέλαο Δασκαλάκη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας», σχολίασε ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτησή του στο Instagram.

