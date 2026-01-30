«Ἐν ἀγκάλαις Συμεών…. Η Καλαμάτα και η Παναγία η  Υπαπαντή της» – Αφιέρωμα στην Πολιούχο της Καλαμάτας Παναγία Υπαπαντή από τον Πολιτιστικό Καλλιτεχνικό Σύλλογο Αινούντες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πολιτιστικός Καλλιτεχνικός Σύλλογος ΑΙΝΟΥΝΤΕΣ, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την πρεμιέρα, μέσω Youtube, του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ἐν ἀγκάλαις Συμεών…. Η Καλαμάτα και η Παναγία η Υπαπαντή της», ένα αφιέρωμα στην Πολιούχο της πόλης της Καλαμάτας, Παναγία την Υπαπαντή και στην ίδια την πόλη μας.

Ο Βυζαντινός Χορός του Συλλόγου υπό τη χοραρχία του κ. Στέλλα Αναστάσιου αποδίδει Εκκλησιαστικούς Ύμνους.

Για την ιστορία της πόλης της Καλαμάτας και τη σχέση της με την Πολιούχο της, Παναγία την Υπαπαντή, μιλά ο Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοπονήσσου κ. Σολάρης Ιωάννης.

Την εκκλησιαστική προσέγγιση της γιορτής, μια ιστορική αναφορά στην γιορτή όπως και στην Μητρόπολη Μεσσηνίας μας δίνει ο Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Μεσσηνίας, Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Φίλιππος Χαμαργιάς.

Το ντοκιμαντέρ είναι μια παραγωγή της εταιρείας πληροφορικής BS Consultants και του Συλλόγου, σε σκηνοθεσία του κ. Στυλιανού Μπούγαλη – Κωνσταντίνου.

Ο Σύλλογος Αινούντες συνεχίζει με συνέπεια να υπηρετεί τον πολιτισμό, την εκκλησιαστική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου μας, αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα για την προβολή και διάδοσή τους.

Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο προς θέαση στο Youtube με πρεμιέρα την ημέρα της γιορτής, 2 Φεβρουαρίου 2026. Τον σύνδεσμο μπορεί να τον βρει όποιος ενδιαφέρεται στο site του Συλλόγου όπως και στην σελίδα του Συλλόγου στο Facebook.