NAVARINO AGORA: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 16 με 30 Αυγούστου

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

16/08-30/08

www.costanavarino.com/navarino–agora/el/

ΜΟΥΣΙΚΗ

FULL MOON PARTY ΣΤΟ DANAOS OPEN AIR CINEMA

19 Αυγούστου, 19.00

Τη Δευτέρα 19 Αυγούστου, ο Danaos Open Air Cinema θα μετατραπεί στο απόλυτο dance floor για ένα μοναδικό full moon party. Απολαύστε τα remixes του Billka και τις επιλεγμένες μουσικές της Έυης Σιδηροπούλου από τον Best 92.6. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν δροσιστικά cocktails κάτω από το φως της αυγουστιάτικης πανσελήνου. Είσοδος ελεύθερη.

ΝΤΟΥΕΤΟ ΒΙΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΘΑΡΑΣ

23 Αυγούστου, 20.00 – 21.00

Την Παρασκευή, 23 Αυγούστου, η Navarino Agora θα φιλοξενήσει ένα ζωντανό μουσικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας. Το ντουέτο του βιολιού και της κιθάρας των Αντώνη Κουφουδάκη και Αντώνη Μαζιώτη θα δημιουργήσει μια μαγευτική ατμόσφαιρα που θα σας ταξιδέψει με τις όμορφες μελωδίες τους.

ΒΡΑΔΙΕΣ DJ

Ιούλιος – Αύγουστος, 20.00 – 22.00

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, από τις 20.00 έως τις 22.00, ζήστε μοναδικές βραδιές DJ. Χορέψτε με τον DJ George Ledakis στη Navarino Agora και απολαύστε την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με τις μουσικές επιλογές του DJ Elias Fassos. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ημερολόγιο του Costa Navarino app.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ιούλιος – Αύγουστος, 20.00 – 22.00

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, απολαύστε ζωντανές μουσικές παραστάσεις από τις 20.00 έως τις 22.00. Ακούστε το Smooth Jazz Trio με bossa nova, swing, tango και διεθνείς επιρροές. Απολαύστε τις ερμηνείες του Kalamata Music Ensemble με κλασικά και σύγχρονα κομμάτια, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας παρακολουθήστε το Pop Jazz Quartet, που συνδυάζει γυναικεία φωνή, πιάνο, κοντραμπάσο και τενόρο σαξόφωνο σε pop διασκευές, smooth jazz, soul και swing. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ημερολόγιο του Costa Navarino app.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καθημερινά – Έκθεση τέχνης “By Way Of”

Η έκθεση “Βy way of’’ φιλοξενείται υπό την επιμέλεια του Μουσείου Ηλιόπουλου και ενώνει έργα των PAVLOS, Μάρθας Δημητροπούλου, Διονύση Χριστοφιλογιάννη και Ηλία Χριστόπουλου, οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, με θέμα τη δύναμη της τέχνης να υπερβαίνει φυσικά, χρονικά και εννοιολογικά όρια.

Καθημερινά – 18:00 -22:00

Έκθεση βιβλίου

Σε συνεργασία με το κατάστημα Martins, μια έκθεση βιβλίου προσφέρει στους επισκέπτες πλήθος επιλογών, από την κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers.

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

Το κατάστημα Cellier διοργανώνει καθημερινά (11:00-12:00, 12:00-13:00, 13:00-14:00) τον μήνα Αύγουστο μαθήματα γευσιγνωσίας κρασιού με ελληνικές και διεθνείς ετικέτες κρασιών. Συμμετοχή έως 4 άτομα, με κράτηση στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο +30 211 4444 444.

ΔΑΝΑΟΣ OPEN AIR CINEMA

DEADPOOL & WOLVERINE

16/08 20:30

O Wolverine προσπαθεί να γιατρέψει τις πληγές του όταν συναντάει στο δρόμο του τον πολυλογά Deadpool. Ενώνουν τις δυνάμεις τους για να νικήσουν έναν κοινό εχθρό.

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (ΜΤΓΛ)

17/08 20.30

Οι φωνούλες μέσα στο κεφάλι της Ράιλι ξέρουν απέξω κι ανακατωτά το μυαλό που κουβαλά—φέτος, όμως, το καλοκαίρι, τα πάντα αλλάζουν όταν η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων των Studios της Disney και της Pixar “Τα Μυαλά Που Κουβαλάς 2” μας συστήνει ένα νέο Συναίσθημα: την Ανησυχία.

Ο ΚΑΣΚΑΝΤΕΡ

17/06 & 18/06, 21:00

Ύστερα από ένα σοβαρό ατύχημα, ο κασκαντέρ Κολτ Σίβερς έχει χωρίσει με την αγαπημένη του Τζόντι και δουλεύει πλέον ως παρκαδόρος. Αλλά όταν εκείνη αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία μιας υπερπαραγωγής, έχει την απρόσμενη ευκαιρία να την ξανακερδίσει.

FLY ME TO THE MOON

16/08 22.50

Η Kelly Jones, το παιδί-θαύμα του marketing, έρχεται για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis. Μπορεί, όμως, να είναι το μυστικό όπλο που χρειάζεται η NASA για να κερδίσει την κούρσα με τους Ρώσους για το ποιος θα προσσεληνωθεί πρώτος.

BAD BOYS: RIDE OR DIE

17/08 & 18/08 22:30

Όταν ο αρχηγός Howard (Joe Pantoliano) κατηγορείται για συνεργασία με καρτέλ ναρκωτικών για πολλά χρόνια, τα «Κακά Παιδιά» (Will Smith & Martin Lawrence) ορκίζονται να αποκαταστήσουν την αδικία σε βάρος του. Αλλά όσο πλησιάζουν την αλήθεια, ο Mike και ο Marcus παγιδεύονται οι ίδιοι και καταλήγουν φυγάδες και επικηρυγμένοι από τα καρτέλ. Με την αστυνομία να τους καταδιώκει, τα καρτέλ και τις συμμορίες του Μαϊάμι να τους έχουν στοχοποιήσει, τι τους απομένει να κάνουν;

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ (ΜΤΓΛ)

18/08 & 21/08, 20.30

Το κλασικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, «Δον Κιχώτης», εμπνέει μια ταινία κινουμένων σχεδίων γεμάτη φαντασία, περιπέτειες και μια γλυκιά φιλία που είναι έτοιμη να τα βάλει με… γίγαντες!

CINEMA CLASSICS: Ο ΔΕΣΜΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ

20/08, 20.30

Μια από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. O Σκότι, ένας πρώην ντετέκτιβ προσλαμβάνεται για να παρακολουθεί τη Μάντλιν, τη σύζυγο ενός γνωστού του.

ΑΣΠΙΛΗ

20/08, 22.45 & 21/08, 22.30

Η Σίντνεϊ Σουίνι , ερμηνεύει τη Σεσίλια, μια νεαρή καλόγρια, ολόψυχα αφιερωμένη στην πίστη της, η οποία δέχεται μία νέα θέση σε ένα ένδοξο μοναστήρι στην πανέμορφη ιταλική ύπαιθρο. Σύντομα όμως θα αντιληφθεί πως το νέο της σπίτι κρύβει σκοτεινά και τρομακτικά μυστικά.

CINEMA CLASSICS: ΥΨΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

26/08, 22.00

Μια φανταστική μουσική ρομαντική κωμωδία. Κυρία της υψηλής κοινωνίας που ετοιμάζεται να παντρευτεί, δέχεται την ξαφνική επίσκεψη του πρώην συζύγου της και μίας δημοσιογράφου κουτσομπολίστικου περιοδικού, οι οποίοι ίσως της ανατρέψουν τα σχέδια, βοηθώντας την να συνειδητοποιήσει ποια είναι και ποιον αγαπά πραγματικά.

ΕΓΩ, Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 4 (ΜΤΓΛ)

22-28/08 20:15

Γκρου, ο πιο αγαπημένος υπέρ-κακός του πλανήτη που έγινε πράκτορας της οργάνωσης αντι-κακούργων, επιστρέφει και εγκαινιάζει μια νέα συναρπαστική εποχή σπαρμένη με το χαμό που μόνο τα ξέρουν να εξαπολύουν. Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία του 2: Η άνοδος του Γκρου (2022) της με εισπράξεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε όλο τον κόσμο, το μεγαλύτερο παγκόσμιο κινουμένων σχεδίων ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο καθώς ο Γκρου (υποψήφιος για Όσκαρ Στιβ Καρέλ),η Λούσι (υποψήφια για Όσκαρ Κρίστεν Γουίγκ) και τα κορίτσια τους -Μάργκο (Μιράντα Κόσγκροουβ),Ίντιθ (Ντέινα Γκέιερ) και Άγκνες (Μάντισον Πόλαν)- υποδέχονται το νέο μέλος της οικογένειας, τον Γκρου τζούνιορ, που είναι αποφασισμένος να βασανίζει τον μπαμπά του. Ο Γκρου αντιμετωπίζει έναν νέο

άσπονδο εχθρό στο πρόσωπο του Μαξίμ Λε Μαλ (βραβευμένος με Γουίλ Φάρελ) και της μοιραίας φιλενάδας του Βαλεντίνας (υποψήφια για Σοφία Βεργκάρα) και έτσι η οικογένεια αναγκάζεται να το βάλει στα πόδια.

ΠΑΓΙΔΑ

22-25/08 & 27-28/08 22:00

Ένας πατέρας και η έφηβη κόρη του πηγαίνουν σε μία ποπ συναυλία, όπου συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο ενός νοσηρού ιστού.