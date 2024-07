NAVARINO AGORA: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 04 Ιουλίου με 17 Ιουλίου

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

4/7 – 17/7

www.costanavarino.com/navarino-agora/el/

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΚΤΕΪΛ ΑΠΟ ΤΟ W COSTA NAVARINO ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΒΥΞ

5 – 7 Ιουλίου

19.00 – μεσάνυκτα

To πρώτο W Cocktail Festival έρχεται από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου στη Navarino

Agora με signature cocktails από κορυφαίους mixologists.

Ανακαλύψτε μερικά από τα καλύτερα bars του κόσμου – The Clumsies, The Bar In

Front of The Bar, Barro Negro και 42, κάθε βράδυ από τις 19:00 έως τα

μεσάνυχτα.

Τα decks για την Παρασκευή 5 Ιουλίου αναλαμβάνει ο Μύρωνας Στρατής, το

Σάββατο 6 Ιουλίου τον διαδέχεται η Shaya. Tην Κυριακή 7 Ιουλίου το festival

κλείνει ο DJ Nick Devon, με άκρως καλοκαιρινή διάθεση για το απόλυτο dance

party.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καθημερινά – Έκθεση τέχνης “By Way Of”

Η έκθεση “Βy way of’’ φιλοξενείται υπό την επιμέλεια του Μουσείου Ηλιόπουλου

και ενώνει έργα των PAVLOS, Μάρθας Δημητροπούλου, Διονύση Χριστοφιλογιάννη

και Ηλία Χριστόπουλου, οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, με

θέμα τη δύναμη της τέχνης να υπερβαίνει φυσικά, χρονικά και εννοιολογικά όρια.

Καθημερινά – 18:00 -22:00

Έκθεση βιβλίου

Σε συνεργασία με το κατάστημα Martins, μια έκθεση βιβλίου προσφέρει στους

επισκέπτες πλήθος επιλογών, από την κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best

sellers.

ΜΟΥΣΙΚΗ

11 Ιουλίου, 21:00

Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας

Οι Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, το ετήσιο φεστιβάλ κλασικής και jazz μουσικής,

θα φιλοξενηθούν στη Navarino Agora, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν

Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα

προβληθεί βωβή ταινία στο Danaos Open Air Cinema και θα πραγματοποιηθεί

μουσική εμφάνιση από το συγκρότημα Moving Band.

ΔΑΝΑΟΣ OPEN AIR CINEMA

ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΣΤΥΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ,

04/07, 05/07, 07/07, 21.00 & 06/07, 22.45

Ένα παραθαλάσσιο αγγλικό χωριό της δεκαετίας του 1920 γίνεται μάρτυρας ενός

σκοτεινού, παράλογου σκανδάλου σε αυτή την ξεκαρδιστική μυστηριώδη κωμωδία.

Βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία που είναι πιο περίεργη από τη φαντασία, το

“Wicked Little Letters” ακολουθεί δύο γειτόνισσες: την βαθιά συντηρητική Edith

Swan (Olivia Colman) και την θορυβώδη Ιρλανδή μετανάστρια Rose Gooding

(Jessie Buckley). Όταν η Edith και άλλοι κάτοικοι αρχίζουν να λαμβάνουν

κακόβουλα γράμματα γεμάτα ακούσια ξεκαρδιστικές βρισιές, η φλυαρία Rose

κατηγορείται για το έγκλημα. Τα ανώνυμα γράμματα προκαλούν εθνική αναταραχή

και ακολουθεί μια δίκη. Ωστόσο, καθώς οι γυναίκες του χωριού, με επικεφαλής την

αστυνομικό Gladys Moss (Anjana Vasan), αρχίζουν να ερευνούν το έγκλημα από

μόνες τους, υποψιάζονται ότι κάτι δεν πάει καλά και ίσως η Rose να μην είναι

τελικά η ένοχη.

ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ 2,

04/07, 05/07, 07/07, 23.00 & 08/07, 22.45

Με την πρόσφατα αποκτηθείσα γνώση της φαινομενικά αδύνατης αδυναμίας των

πλασμάτων, η θλιμμένη Έβελιν Άμποτ βρίσκει τον εαυτό της μόνη, με δύο

έφηβους, έναν ανυπεράσπιστο νεογέννητο γιο, και χωρίς μέρος για να κρυφτεί.

Τώρα, 474 μέρες μετά την ολοκληρωτική εξωγήινη επίθεση στην ταινία “Ένα

ήσυχο μέρος” (2018), οι Άμποτ συγκεντρώνουν κάθε τελευταία ικμάδα θάρρους

για να αφήσουν το πλέον καμένο μέχρι το έδαφος αγρόκτημά τους και να

ξεκινήσουν μια επικίνδυνη αποστολή για να βρουν τον πολιτισμό. Με αυτό κατά

νου, αποφασισμένοι να επεκταθούν πέρα από τα όρια, οι ανθεκτικοί επιζώντες δεν

έχουν άλλη επιλογή παρά να τολμήσουν να μπουν σε μια ανατριχιαστικά ήσυχη,

αχαρτογράφητη εχθρική περιοχή, ελπίζοντας για ένα θαύμα. Αλλά αυτή τη φορά,

ο εχθρός είναι παντού.

Ο ΠΑΝΤΑ-ΠΑΝΓΚ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ (ΜΤΓΛ),

06/07 & 08/07, 21.00

Ο Πανγκ, ένα αστείο και περιπετειώδες νεαρό αρκουδάκι πάντα, θα ταξιδέψει από

την Κίνα στην Αφρική για να σώσει τη δράκαινα φίλη του που έχει πέσει θύμα

απαγωγής από έναν τρελό μπαμπουίνο και του κροκόδειλου συνεργού του. Στο

ταξίδι του, θα ανακαλύψει έναν άγνωστο για εκείνο κόσμο και θα έρθει

αντιμέτωπο με απειλές που ούτε μπορούσε να φανταστεί! Μια υπέροχη ταινία για

όλη την οικογένεια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΒΩΒΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ,

11/07 21.00

Προβολή 3 ταινιών του Buster Keaton με ζωντανή μουσική, στο πλαίσιο του

φεστιβάλ Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας.

FLY ME TO THE MOON,

12/07, 13/07 21.00 & 23.10, 15/07, 16/07 21.00, 17/07 22.45

Η Kelly Jones (Johansson), το παιδί-θαύμα του marketing, έρχεται για να φτιάξει

τη δημόσια εικόνα της NASA και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του

διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis (Tatum). Μπορεί, όμως, να είναι το μυστικό

όπλο που χρειάζεται η NASA για να κερδίσει την κούρσα με τους Ρώσους για το

ποιος θα προσσεληνωθεί πρώτος. Με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να θεωρεί την

αποστολή πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Jones λαμβάνει εντολή να

οργανώσει μια ψεύτικη, εφεδρική προσσελήνωση και η αντίστροφη μέτρηση

αρχίζει πραγματικά…