NAVARINO AGORA: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 1 με 15 Αυγούστου

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 01/08 – 15/08

www.costanavarino.com/navarino–agora/el/

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου από τις 20:00 έως τις 22:00 απολαύστε ζωντανές μουσικές παραστάσεις και μοναδικές βραδιές με DJs.

01/08

Την 1η Αυγούστου απολαύστε τις ερμηνείες του Kalamata Music Ensemble με κλασικά και σύγχρονα κομμάτια.

03/08, 06/08 & 12/08

Ζήστε την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με τις μουσικές επιλογές των DJ George Ledakis & DJ Elias Fassos.

10/8

Μια ξεχωριστή βραδιά με το Smooth Jazz Trio και ακούσματα bossa nova, swing, tango και διεθνείς επιρροές.

ΤΟ W COSTA NAVARINO ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το W Costa Navarino κλείνει δύο χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει με μοναδικές μουσικές στιγμές.

13/08

Το πρόγραμμα ανοίγουν οι αγαπημένοι του Ελληνικού κοινού Kadebostany.

Birthday Beats with Kadebostany | Εισιτήρια online! | More.com

14/08

Ακολουθούν τα μελωδικά beats του γνωστού DJ Αλέξανδρου Χριστόπουλου

Birthday Beats with Alexandros Christopoulos | Εισιτήρια online! | More.com

15/08

Ένα δυναμικό set από τον Cj Jeff.

Birthday Beats with CJ Jeff | Εισιτήρια online! | More.com

16/08

Το πάρτι ολοκληρώνεται με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, σε μια μουσική βραδιά με γαστρονομικές εμπειρίες, εμπνευσμένες από τις παραδόσεις της Μεσσηνίας.

W Panigiri with Eleonora Zouganeli | Εισιτήρια online! | More.com

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καθημερινά – Έκθεση τέχνης “By Way Of”

Η έκθεση “Βy way of’’ φιλοξενείται υπό την επιμέλεια του Μουσείου Ηλιόπουλου και ενώνει έργα των PAVLOS, Μάρθας Δημητροπούλου, Διονύση Χριστοφιλογιάννη και Ηλία Χριστόπουλου, οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, με θέμα τη δύναμη της τέχνης να υπερβαίνει φυσικά, χρονικά και εννοιολογικά όρια.

Καθημερινά – 18:00 -22:00

Έκθεση βιβλίου

Σε συνεργασία με το κατάστημα Martins, μια έκθεση βιβλίου προσφέρει στους επισκέπτες πλήθος επιλογών, από την κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers.

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

Το κατάστημα Cellier διοργανώνει καθημερινά (11:00-12:00, 12:00-13:00, 13:00-14:00) τον μήνα Αύγουστο μαθήματα γευσιγνωσίας κρασιού με ελληνικές και διεθνείς ετικέτες κρασιών. Συμμετοχή έως 4 άτομα, με κράτηση στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο +30 211 4444 444.

ΔΑΝΑΟΣ OPEN AIR CINEMA

ΜΗΤΡΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ

01/08 – 03/08 20:45

Με πρωταγωνίστριες τις βραβευμένες με Όσκαρ, Jessica Chastain και Anne Hathaway, το ΜΗΤΡΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ για δύο φίλες και γειτόνισσες, την Alice και τη Céline, των οποίων οι τέλειες ζωές στα προάστια της δεκαετίας του ’60, καταστρέφονται από ένα τραγικό ατύχημα με ένα από τα παιδιά τους. Σηματοδοτώντας το σκηνοθετικό ντεμπούτο του καταξιωμένου κινηματογραφιστή Benoit Delhomme, ακολουθούμε τις δύο γυναίκες καθώς οι οικογενειακοί τους δεσμοί υπονομεύονται σταδιακά από ενοχές και παράνοια, και αναπτύσσεται μια συναρπαστική μάχη των θέλω τους, αποκαλύπτοντας τη σκοτεινή πλευρά της μητρικής αγάπης.

DEADPOOL & WOLVERINE

01/08 – 04/08 & 07/08 22:40

06/08 20:45

O Wolverine προσπαθεί να γιατρέψει τις πληγές του όταν συναντάει στο δρόμο του τον πολυλογά Deadpool. Ενώνουν τις δυνάμεις τους για να νικήσουν έναν κοινό εχθρό.

ΓΚΑΡΦΙΛΝΤ: ΓΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΑ (ΜΤΓΛ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

04/08 & 07/08, 20:45

O Γκάρφιλντ, ο παγκοσμίως διάσημος κατοικίδιος γάτος που σιχαίνεται τις Δευτέρες και λατρεύει τα λαζάνια, πρόκειται να ζήσει την πιο απίθανη περιπέτεια εκτός σπιτιού! Μετά από μια αναπάντεχη συνάντηση με τον εξαφανισμένο εδώ και καιρό πατέρα του- έναν απεριποίητο γάτο του δρόμου με το όνομα Βικ – ο Γκάρφιλντ και ο σκυλοφίλος του, Όντι, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την άνετη ζωή τους στο υπέροχο σπιτικό τους και να ακολουθήσουν τον Βικ σε μια ξεκαρδιστική, ριψοκίνδυνη ληστεία.

ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΜΑΡΤΥΣ

05/08, 20.45

Ένα από τα αδιαμφησβήτητα αριστουργήματα του Χίτσκοκ. Ένας φωτορεπόρτερ καθηλωμένος στο διαμέρισμά του με σπασμένο πόδι παρακολουθεί βαριεστημένα από το παράθυρό του τους γείτονες. Όταν όμως γίνεται αυτόπτης μάρτυρας ενός φόνου ακριβώς απέναντι, προσπαθεί να εξιχνιάσει το έγκλημα με τη βοήθεια της αγαπημένης του.

ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ: ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ

05/08 22:40

Βαριά άρρωστη, η Σαμ αφήνει για λίγο την κλινική στην οποία νοσηλεύεται και πηγαίνει ως το κέντρο της Νέας Υόρκης για μια παράσταση κουκλοθεάτρου. Εκεί θα γίνει μάρτυρας μιας φονικής εισβολής από εξωγήινα τέρατα, τα οποία εξοντώνουν οποιονδήποτε βγάζει τον παραμικρό ήχο.

ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΤΙΦΑΝΙΣ

12/08, 20.30

Ο πιο εμβληματικός ρόλος της Όντρεϊ Χέπμπορν, η Χόλυ Γκολάιτλι είναι μια ανέμελη κοσμική Νεοϋορκέζα με άψογο στιλ και αγάπη για τα ωραία πράγματα. Μαζί με το νέο της γείτονα Πολ, αρχίζουν να συναναστρέφονται την υψηλή νεοϋορκέζικη κοινωνία και, μέσα από την ιδιαίτερη σχέση τους, ανακαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό.