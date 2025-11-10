Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο

Σε καλό κλίμα, αν και με ουσιαστικές πολιτικές αντιπαραθέσεις ολοκληρώθηκε η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, με την πρόταση του προέδρου, Αλέξη Χαρίτση, να μειοψηφεί. Πράγμα που σημαίνει πως δε θα πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα στην βάση, ώστε να αποφασιστεί το μέλλον των κομματικών συμμαχιών από τα μέλη.

Η πρόταση του προέδρου έλαβε 38 ψήφους, ενώ η αποφασίστηκε η διεξαγωγή του διαρκούς συνεδρίου με 80 ψήφους. Υπήρξε και η πρόταση για έκτακτο συνέδριο, που απέσπασε 4 ψήφους αι έτσι μεταφερόμαστε τώρα στο συνέδριο του Ιανουαρίου, που αναμένεται… πολιτισμένο, αλλά σίγουρα με αντιπαραθέσεις.

Οι δύο γραμμές

Στην Κεντρική Επιτροπή κυριάρχησαν δύο διαφορετικές γραμμές σκέψεις: η μία είναι υπέρ ενός ευρύ συνασπισμού δυνάμεων με κοινά ψηφοδέλτια στις εκλογές και που αφορά τη συσπείρωση της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Ουσιαστικά ακολουθούν μία τακτική που θυμίζει περισσότερο Μελανσόν και Κόρμπιν. Μία πλατιά προοδευτική συμμαχία, που θα μπορέσει να ανατρέψει την Δεξιά κυβέρνηση. Αυτή είναι η πλευρά που συσπειρώνεται γύρω από τον Αλέξη Χαρίτση και το κείμενο που κατατέθηκε, υπογράφεται από τους: Σία Αναγνωστοπούλου, Έφη Αχτσιόγλου, Μαρία Βαμβουρέλη, Χουσεϊν Ζειμπέκ, Νάσο Ηλιόπουλο, Κωστή Καρπόζηλο, Νίκο Μπίστη, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Οζγκιούρ Φερχάτ και Θεανώ Φωτίου.

