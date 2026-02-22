Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
22
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα στη στρατιωτική θητεία: Στις 10 εβδομάδες η βασική εκπαίδευση, στα 100 ευρώ η αποζημίωση για παραμεθόριο

Share

Το νέο μοντέλο της στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο εγκαινιάζεται με την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026, το διάστημα από 24 έως 27 Φεβρουαρίου φέρνει μια σειρά από σημαντικότατες αλλαγές.

Σύμφωνα με όσα έχουν αποφασιστεί για την στρατιωτική θητεία στις ΄Ένοπλες Δυνάμεις η βασική εκπαίδευση θα είναι 10 εβδομάδες και θα γίνεται αποκλειστικά στον στρατό ξηράς, ενώ η αποζημίωση για παραμεθόριο θα είναι στα 100 ευρώ.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, «η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισής «Ατζέντα 2030».

Εξάλλου, ο κ. Δένδιας έχει υπογραμμίσει ότι οι αλλαγές θεωρούνται επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τεχνολογικές εξελίξεις και τη νέα προσέγγιση στρατιωτικών επιχειρήσεων στις πρόσφατες συρράξεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode