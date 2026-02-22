Αλλάζουν όλα στη στρατιωτική θητεία: Στις 10 εβδομάδες η βασική εκπαίδευση, στα 100 ευρώ η αποζημίωση για παραμεθόριο

Το νέο μοντέλο της στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο εγκαινιάζεται με την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026, το διάστημα από 24 έως 27 Φεβρουαρίου φέρνει μια σειρά από σημαντικότατες αλλαγές.

Σύμφωνα με όσα έχουν αποφασιστεί για την στρατιωτική θητεία στις ΄Ένοπλες Δυνάμεις η βασική εκπαίδευση θα είναι 10 εβδομάδες και θα γίνεται αποκλειστικά στον στρατό ξηράς, ενώ η αποζημίωση για παραμεθόριο θα είναι στα 100 ευρώ.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, «η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισής «Ατζέντα 2030».

Εξάλλου, ο κ. Δένδιας έχει υπογραμμίσει ότι οι αλλαγές θεωρούνται επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τεχνολογικές εξελίξεις και τη νέα προσέγγιση στρατιωτικών επιχειρήσεων στις πρόσφατες συρράξεις.

