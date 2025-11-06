Νέο ιστορικό υψηλό στις ρυθμίσεις οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό τον Οκτώβριο 2025

Νέο ρεκόρ ρυθμίσεων κατέγραψε ο μήνας Οκτώβριος, επιβεβαιώνοντας τη θετική ανταπόκριση στη νομοθέτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον διπλασιασμό της περιμέτρου των εισοδηματικών κριτηρίων για τους δικαιούχους (επιλέξιμους) οφειλέτες.

Μέσα σε έναν μήνα, επιτεύχθηκαν 2.440 ρυθμίσεις, οι περισσότερες έως σήμερα, οι οποίες αντιστοιχούν στο ποσό των 581,5 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των επιτυχών ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως και τα τέλη Οκτωβρίου φθάνει τις 45.970 και αφορά σε αρχικές οφειλές ύψους 14,66 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 82,1%.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στην υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό από ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία.

Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι τον Οκτώβριο διπλασιάστηκαν οι ρυθμίσεις ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και συγκεκριμένα έφτασαν τις 40 σε σχέση με τις 20 του προηγούμενου μήνα.

