ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πρόγραμμα επιδότησης οχήματα το 2026: Οι δικαιούχοι & τα κριτήρια

Ένα νέο, φιλόδοξο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου οχημάτων ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2026, προσφέροντας σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις για την αγορά ηλεκτρικών ή οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Το μέτρο εντάσσεται στο Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο (ΚΚΣ), το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, και στοχεύει τόσο στη μείωση των εκπομπών ρύπων όσο και στη στήριξη νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που εξαρτώνται από το αυτοκίνητο για την καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει επιδοτήσεις που φτάνουν τις αρκετές χιλιάδες ευρώ για όσους πληρούν τα κριτήρια, δίνοντας έμφαση στις λεγόμενες «μεταφορικά ευάλωτες» ομάδες.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Στον πυρήνα του μέτρου βρίσκονται πολίτες και επαγγελματίες με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, όπως:

  • Οικογένειες με παιδιά
  • Κάτοικοι νησιωτικών, ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών
  • Άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι
  • Φοιτητές με χαμηλό εισόδημα
  • Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από 25.000 ευρώ ετησίως και αυξάνονται ανάλογα με την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, φτάνοντας έως και τις 30.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.reporter.gr πατώντας ΕΔΩ

